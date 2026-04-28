Otto suore si sono ritrovate fuori da un kebabbaro dopo una giornata di pellegrinaggio a Treviri. Alcune di loro avevano difficoltà a camminare e cercavano un luogo dove poter parcheggiare con facilità. La scena ha attirato l’attenzione di chi si trovava sul posto, portando a un momento di curiosità tra i passanti. Le suore hanno poi spiegato che la loro visita era legata a un percorso religioso e di visita alle chiese della zona.

T utto nasce da una giornata di pellegrinaggio a Treviri, alcune suore con difficoltà a camminare e la necessità di trovare un posto dove parcheggiare facilmente. Così otto suore domenicane del convento di Arenberg, nei pressi di Coblenza (nella Renania-Palatinato), sono finite in un kebabbaro in una zona industriale di Mülheim-Kärlich. E suor Irmingard, 92 anni, ha assaggiato per la prima volta nella vita un döner kebab. Suor Germana, le trasmissioni televisive e i libri. guarda le foto La suora di 92 anni: «Avevo sempre sentito parlare di questo kebab». La più giovane delle consorelle, suor Ursula, ha ripreso tutto con lo smartphone. Nel video si avvicina a suor Irmingard e le chiede com’è andata.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Cosa ci fanno otto suore fuori da un kebabbaro? Ce lo raccontano direttamente loro

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