Cosa raccontano davvero gli occhi? Ce lo dice l'iridologia

Gli occhi sono spesso considerati uno specchio dell’anima, ma ci sono anche discipline come l’iridologia che sostengono possano rivelare informazioni sulla salute di una persona. Questa pratica si basa sull’osservazione dell’iride, la parte colorata dell’occhio, per individuare eventuali segnali di squilibrio o disturbi. Sebbene sia oggetto di discussioni, molte persone si affidano a questa tecnica per ottenere indicazioni sulla propria condizione fisica.

“Ti se lo legge negli occhi”. Frase comune che non poteva essere più esatta. C’è chi li legge per capire l’umore, chi per cogliere un’emozione. Ma secondo l’ iridologia, gli occhi possono raccontare molto di più. Nell’iride, la parte colorata dell’occhio, si concentrerebbe una mappa complessa che riflette caratteristiche profonde dell’organismo, dalle predisposizioni fisiche alle modalità con cui si reagisce allo stress. È una visione che appartiene al mondo delle medicine complementari e che oggi intercetta un bisogno sempre più diffuso: conoscere il proprio corpo in anticipo, prima che compaiano segnali evidenti. Non per fare diagnosi, ma per orientare scelte quotidiane, dall’alimentazione alla gestione delle energie. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Cosa raccontano davvero gli occhi? Ce lo dice l’iridologia Olimpiadi, cosa stupisce davvero gli stranieri a Milano 2026: dalle vedovelle al rito del caffè al bar. Cosa raccontano sui social e giornaliLe Olimpiadi di Milano Cortina 2026, come da tradizione, non sono fatte solo di sport e medaglie: con i riflettori olimpici che illuminano le città,... Trump può davvero far uscire gli Usa dalla Nato? Cosa dice la Carta e cosa rischia l’OccidenteDonald Trump torna a mettere in discussione uno dei pilastri dell’ordine occidentale: la presenza degli Stati Uniti nella Nato. Temi più discussi: 140 chilometri per amore: il viaggio che racconta cosa significa davvero prendersi cura di un cane; 7 esperienze di pre-morte raccontate dai giovani: le storie che colpiscono di più; Cosa dovremmo imparare dalla Spagna?; Come si raccontano le guerre nell’era dell’IA e dei social? Dialogo con Paolo Giordano. Cosa racconta davvero il tuo frigorifero (e perché dovresti guardarlo meglio)Tra avanzi, ossessioni salutiste e piccoli vizi nascosti, il frigo diventa uno specchio sincero delle nostre abitudini: la redazione del Gambero Rosso lo apre senza filtri ... msn.com Non solo l’età, ecco cosa ci possono raccontare davvero gli anelli degli alberiGli anelli degli alberi non sono semplici cerchi concentrici impressi nel legno. Al contrario, rappresentano una vera e propria cronaca naturale capace di raccontare storie di clima, ambiente, ... greenme.it Che cosa raccontano questi sguardi Tutto comincia dal volto di Cristo: bellissimo, solenne nell’incedere, avvolto in un panneggio dai riflessi metallici. Il suo sguardo introduce il momento culminante della scena. Poi incontriamo quello della Madre, arrossato, - facebook.com facebook Cosa raccontano i funerali di Umberto Bossi e di Lionel Jospin x.com