Le amministrazioni comunali della Valdelsa si trovano a fare i conti con un problema di risorse e tempi. I sindaci spiegano che, da soli, non riescono a garantire la sicurezza e che serve un aiuto da parte dello Stato. Nel frattempo, si studiano e si monitorano le fragilità del territorio, consapevoli che dovranno convivere con alcune criticità. La situazione resta complessa e richiede interventi più efficaci.

EMPOLESE VALDELSA Si studiano e si monitorano la fragilità del territorio, con le quali per certi versi siamo destinati a convivere, per cercare di porvi rimedio. Le frane sono ’sorvegliate speciali’, perché continuano a muoversi rappresentando un rischio laddove intorno ci sono abitazioni, terreni coltivati, strade o sotto servizi. "Abbiamo ben presenti tutti i movimenti franosi localizzati sul territorio dell’ Unione dei Comuni. I dati vengono aggiornati costantemente – dice la geologa e funzionaria dell’Unione dei Comuni, Monica Salvadori –. Metterli in sicurezza è l’obiettivo, ma bisogna fare i conti con le risorse". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sicurezza, i conti non tornano: "I Comuni da soli non ce la fanno. Per le risorse ci vuole tempo"

