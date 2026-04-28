Cosa cambia in via Fillungo Il poke dice addio si fa largo il made in Italy

Recentemente in via Fillungo si è verificato un cambiamento: un nuovo locale dedicato ai bowl di Poke, il piatto hawaiano con pesce crudo, riso e verdure, ha chiuso dopo poche settimane di attività. La decisione è stata comunicata dai titolari, che hanno scelto di interrompere l’offerta di questo tipo di cucina, mentre in città si nota un crescente interesse per prodotti e specialità italiane.

La città ci ripensa? La risposta è sì se si osserva cosa è accaduto recentemente in via Fillungo, dove un’attività appena aperta, dedita ai bowl di Poke, il tipico piatto hawaiano che consiste in pesce crudo, riso, verdure e salsa di soia, si è già arresa. Una netta toccata e fuga, durata quanto un battito di ciglia e già soppiantata dal negozio di abbigliamento “Il Barone, Firenze“, che vuole rendere omaggio al “Made in Italy“ e specificatamente al “Born in Tuscany“. Un inno all’artigianalità toscana che intende mettere anche attenzione per l’ambiente. Di sicuro una svolta rispetto all’ennesima attività di somministrazione che si era appena affacciata nel “salotto buono“ della città, suscitando non poche critiche.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cosa cambia in via Fillungo. Il “poke“ dice addio, si fa largo il made in Italy Notizie correlate L’amore fa bene al cuore, lo dice la scienza: ecco cosa cambia se si è in coppia(Adnkronos) – Sfortunato in amore? Meglio avere sotto mano i riferimenti del cardiologo. Made in italy e marketplace digitali: opportunità per le imprese siciliane con la vetrina Amazon made in ItalyIn occasione delle celebrazioni per la Giornata nazionale del Made in Italy, domani, martedì 21 aprile, dalle 10 alle 11. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Tram, cambia la viabilità: dal 1 maggio torna il doppio senso su via Emilia Ponente; Via Saffi, via alle transenne: cosa cambia; Metrobus e cantieri, nuove modifiche alla circolazione in via Donizetti: ecco cosa cambia; Santena, riapre Via Cavour: ecco cosa cambia dal 4 maggio. Riforma fiscale su adempimenti e accertamento, approvato il Testo Unico: cosa cambiaIl provvedimento non è definitivo, ma dovrà passare dal Parlamento. Si tratta di una riscrittura organica di regole già in vigore, con l’obiettivo di semplificare controlli e obblighi ... quifinanza.it Via Saffi, via alle transenne: cosa cambiaNuova vita dunque per il tratto di via Saffi compreso tra via del Timavo e piazza di Porta San Felice con doppio senso di marcia, una corsia in direzione centro e due corsie in direzione periferia. Pe ... ilrestodelcarlino.it L’assicurazione RC per monopattini slitta al 16 luglio 2026. Cosa cambia tra targhino obbligatorio da maggio e nuove regole - facebook.com facebook Inchiesta arbitri, " #Inter non indagata" ma... cosa cambia tra giustizia ordinaria e sportiva x.com