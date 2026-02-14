L’amore fa bene al cuore lo dice la scienza | ecco cosa cambia se si è in coppia

Uno studio recente rivela che essere innamorati riduce i rischi di problemi cardiaci. La ricerca ha scoperto che le persone in coppia mostrano una salute migliore del cuore rispetto a chi è single. Se si vive una relazione stabile, si abbassa la pressione sanguigna e si rafforzano le difese del cuore. Per chi ha avuto delusioni amorose, consultare un cardiologo può aiutare a prevenire complicazioni.

(Adnkronos) – Sfortunato in amore? Meglio avere sotto mano i riferimenti del cardiologo. Una buona relazione di coppia e una vita affettiva soddisfacente sono infatti protettivi per il cuore, non averla invece aumenta i rischi cardiovascolari. A spiegarlo all'Ankronos Salute – dati scientifici alla mano – è Eugenio Stabile, direttore dell'Unità operativa complessa di cardiologia, azienda ospedaliera San Carlo, università della Basilicata. "La letteratura scientifica offre diverse evidenze sulla valenza terapeutica dell'amore", sottolinea Stabile che cita una recentissima revisione di studi del 'Journal of Cardiology' intitolata 'What About Love', che "aiuta a capire perché è importante una giusta relazione di coppia per la salute cardiovascolare".