Evade dai domiciliari per rapinare una donna in treno | arrestato 19enne

Da milanotoday.it 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Evade dai domiciliari e tenta di strappare una collana d'oro a una donna sul treno insieme a un complice. È stato arrestato nel fine settimana un italiano di 19 anni considerato responsabile di una tentata rapina avvenuta nella serata di venerdì 20 febbraio a bordo di un treno regionale lungo la tratta Villa Pizzone-Milano Certosa. Secondo quanto ricostruito dalla Polfer, il ragazzo - già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, la persona e in materia di armi - avrebbe tentato di rubare una collanina a una viaggiatrice insieme a un'altra persona. L'allarme è scattato subito dopo: la centrale operativa ha diramato una descrizione dei due autori. Solo il 19enne è stato rintracciato alla stazione di Milano Certosa. Dagli accertamenti è emerso che il giovane era evaso dagli arresti domiciliari dove si trovava a seguito di una precedente tentata rapina. Inoltre, aveva con sé un coltello a serramanico lungo 21 centimetri. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Evade dai domiciliari per pulire una barca, sessantenne arrestato dai carabinieriUn uomo di 60 anni di Misterbianco, sottoposto agli arresti domiciliari, è stato arrestato dai carabinieri dopo aver lasciato la propria abitazione per pulire un motoscafo in strada.

Evade dai domiciliari a San Felice, donna arrestata dai carabinieriUna donna agli arresti domiciliari a San Felice sul Panaro è stata sorpresa fuori dalla sua casa e arrestata dai carabinieri.

Temi più discussi: Evade dai domiciliari per commettere due rapine, ventenne condotto in carcere; Evade dai domiciliari e va in giro. Si trova davanti 4 carabinieri; Faenza, litiga con un parente ed evade dai domiciliari. Arrestato dai Carabinieri; EVADE DAI DOMICILIARI E MINACCIA IL VICINO CON UNA MANNAIA: 41ENNE ARRESTATO DALLA POLIZIA DI STATO - Questura di Catania | Polizia di Stato.

Evade dai domiciliari dopo un litigio con un parente, arrestato e portato in carcereUn giovane italiano è stato arrestato dai carabinieri a Faenza per evasione dai domiciliari. Il ragazzo, accusato di reati contro il patrimonio e problemi ... ravennaedintorni.it

Faenza: litiga con un parente ed evade dai domiciliari, arrestato dai Carabinieri e trasferito in carcereL’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro il patrimonio e con problematiche di dipendenza da sostanze stupefacenti, si trovava agli arresti domiciliari presso l’abit ... ravennawebtv.it