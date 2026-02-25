Evade dai domiciliari per rapinare una donna in treno | arrestato 19enne

Evade dai domiciliari e tenta di strappare una collana d'oro a una donna sul treno insieme a un complice. È stato arrestato nel fine settimana un italiano di 19 anni considerato responsabile di una tentata rapina avvenuta nella serata di venerdì 20 febbraio a bordo di un treno regionale lungo la tratta Villa Pizzone-Milano Certosa. Secondo quanto ricostruito dalla Polfer, il ragazzo - già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, la persona e in materia di armi - avrebbe tentato di rubare una collanina a una viaggiatrice insieme a un'altra persona. L'allarme è scattato subito dopo: la centrale operativa ha diramato una descrizione dei due autori. Solo il 19enne è stato rintracciato alla stazione di Milano Certosa. Dagli accertamenti è emerso che il giovane era evaso dagli arresti domiciliari dove si trovava a seguito di una precedente tentata rapina. Inoltre, aveva con sé un coltello a serramanico lungo 21 centimetri. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Evade dai domiciliari per pulire una barca, sessantenne arrestato dai carabinieriUn uomo di 60 anni di Misterbianco, sottoposto agli arresti domiciliari, è stato arrestato dai carabinieri dopo aver lasciato la propria abitazione per pulire un motoscafo in strada.

Evade dai domiciliari a San Felice, donna arrestata dai carabinieriUna donna agli arresti domiciliari a San Felice sul Panaro è stata sorpresa fuori dalla sua casa e arrestata dai carabinieri.

Evade dai domiciliari dopo un litigio con un parente, arrestato e portato in carcereUn giovane italiano è stato arrestato dai carabinieri a Faenza per evasione dai domiciliari. Il ragazzo, accusato di reati contro il patrimonio e problemi ... ravennaedintorni.it

Faenza: litiga con un parente ed evade dai domiciliari, arrestato dai Carabinieri e trasferito in carcereL’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro il patrimonio e con problematiche di dipendenza da sostanze stupefacenti, si trovava agli arresti domiciliari presso l’abit ... ravennawebtv.it

Napoli. Forcella: evade dai domiciliari, arrestato 43enne Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un 43enne napoletano per evasione. Durante un servizio di controllo del territorio, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, transitando in via d - facebook.com facebook

