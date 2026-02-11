Ercolano evade dai domiciliari | 23enne arrestato dalla Polizia di Stato

La Polizia di Stato ha arrestato un 23enne di Torino che stava evadendo dai domiciliari. Durante un controllo a Ercolano, i poliziotti lo hanno trovato in casa, nonostante fosse sottoposto alla misura restrittiva in Piemonte. Ora si trova in cella, e le indagini proseguono per capire come abbia fatto a uscire di casa senza autorizzazione.

Controlli mirati a Ercolano: un giovane sottoposto ai domiciliari in Piemonte viene sorpreso in casa nel Napoletano e arrestato per evasione. Il controllo della Polizia e la scoperta dell’evasione. Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un 23enne di Ercolano per evasione dagli arresti domiciliari. L’operazione rientra nei servizi mirati disposti dalla Questura di Napoli per garantire il rispetto delle misure restrittive. Gli agenti del Commissariato Portici–Ercolano, durante un controllo presso un’abitazione della città, hanno trovato il giovane all’interno dell’immobile, insospettiti dalla sua presenza. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Ercolano, evade dai domiciliari: 23enne arrestato dalla Polizia di Stato Approfondimenti su Ercolano Polizia Napoli, evade dai domiciliari e tenta la fuga: 23enne arrestato dalla Polizia Evade dai domiciliari e minaccia i gestori di un pub. Bloccato e arrestato dalla polizia #Nardo’-Pub || Un uomo agli arresti domiciliari evade e si presenta in un pub nel centro di Nardò. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Ercolano Polizia Argomenti discussi: ERCOLANO. EVADE DAI DOMICILIARI: ARRESTATO UN 23ENNE; Ercolano: evade dai domiciliari. La Polizia di Stato trae in arresto un 23 enne.; Ercolano – Evade dai domiciliari, arrestato 23enne; Ercolano, furti, razzie e vandalismi al cimitero: i cittadini organizzano ronde private. Ercolano. Evade dai domiciliari: arrestato 23enneNello scorso pomeriggio, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 23enne di Ercolano per evasione. latorre1905.it Ercolano. evade dai domiciliari: arrestato un 23enne Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano hanno arrestato un giovane di 23 anni, residente a Ercolano, per il reato di evasione. Durante un servizio di controllo del territorio, i pol - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.