Corso Calatafimi tutti in malattia gli impiegati della postazione anagrafica | utenti dirottati in altre sedi

Gli impiegati della postazione anagrafica di corso Calatafimi sono tutti in malattia, costringendo gli utenti a rivolgersi ad altre sedi. La porta della postazione di viale Regione, situata all’angolo con corso Calatafimi, è rimasta chiusa, impedendo l’accesso ai servizi. La situazione ha causato disagi tra i cittadini che necessitano di pratiche anagrafiche e di identificazione. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora diffusa sulle cause di questa chiusura improvvisa.

Porte chiuse alla postazione anagrafica decentrata di viale Regione, all'angolo con corso Calatafimi. Stamattina i quattro impiegati amministrativi dell'ufficio erano tutti in malattia, motivo per cui gli utenti prenotati per il rinnovo delle carte d'identità sono stati dirottati nelle sedi.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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