In Altre Parole stasera in Tv su La7 | tutti gli ospiti e i temi della nuova puntata

Stasera 7 febbraio Massimo Gramellini guida il racconto della settimana con Giovanni Floris, Nicola Piovani e Walter Veltroni, tra politica, cultura, libri e il consueto appuntamento con Il Perplesso. Nuovo appuntamento con In Altre Parole, il programma di Massimo Gramellini, in onda sabato 7 febbraio 2026 alle 20:30 su La7. Anche stasera, il rototalk aprirà le porte ai fatti e alle storie della settimana, ospitando volti noti dell'attualità e dello spettacolo. In studio ci saranno ospiti e le consuete presenze fisse. In Altre Parole: l'apertura con Giovanni Floris In apertura di puntata, Massimo Gramellini dialogherà con il giornalista e conduttore di diMartedì Giovanni Floris per commentare e analizzare i fatti più rilevanti della settimana, tra politica, cronaca e scenari internazionali. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Questa sera su La7, Massimo Gramellini torna in tv con un nuovo appuntamento di Altre Parole.

IN ALTRE PAROLE (LA7). Ospiti Maurizio Landini, Rosy Bindi e Giovanna Botteri

