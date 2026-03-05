Da cinque sere consecutive, i residenti tra corso Calatafimi e Altarello sono costretti a chiudere porte e finestre a causa di un forte odore di immondizia o plastica bruciata che si diffonde nell’aria. L’odore intenso si fa percepire in tutta la zona e ha portato molti a lamentarsi per il disagio causato. Nessuna spiegazione ufficiale è stata ancora comunicata dalle autorità competenti.

Da cinque sere consecutive, i residenti della zona Calatafimi e di Altarello sono costretti a chiudere porte e finestre a causa di un intenso odore di immondizia o plastica bruciata. La situazione crea disagio e preoccupazione per la salute. Chiediamo un intervento delle autorità competenti per individuare la fonte dei fumi e porre fine al problema. Carta d'identità elettronica, a Capaci i non residenti pagano un supplemento: "Perché non dirlo prima della prenotazione?" "Il reparto di Terapia intensiva polivalente del Policlinico è un'eccellenza, grazie a medici e infermieri: mi avete salvato la vita" . 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: Il tuo bidone dell’immondizia puzza? C’è una soluzione (anzi, più di una)

Assegnate altre 4 case popolari a famiglie in difficoltà tra corso Calatafimi, la Noce e Borgo NuovoGli alloggi sono stati consegnati in questi giorni a nuclei inseriti nella nuova graduatoria dell'emergenza abitativa.

Aggiornamenti e notizie su Puzza di immondizia bruciata tra corso....

Discussioni sull' argomento Puzza di immondizia bruciata tra corso Calatafimi e Altarello :: Segnalazione a Palermo; Rogo tossico vicino alle case: brucia plastica e sterpaglie, denunciato a Elmas.

Allarme rifiuti: cassonetti stracolmi e puzza. Città ostaggio della spazzaturaC’è un dossier che sta bruciando e che rischia, se il sindaco Bitetti non lo prende di petto immediatamente, di essere un boomerang pericolosissimo: il degrado e la questione rifiuti. Camminando per ... quotidianodipuglia.it

Immondizia Etnaland bruciata e interrata, sequestrato parco acquaticoUn'inchiesta della procura catanese ha scoperto che i rifiuti prodotti dal parco acquatico Etnaland, a Belpasso (Catania), uno dei più grandi della Sicilia, meta di decine di migliaia di persone ... ansa.it

Cookaround - Cucina e Ricette. . Meglio del Ristorante Cinese (e senza puzza di fritto)! Voi li preferite Vegetariani o con Carne/Gamberi Ditecelo nei commenti! - facebook.com facebook