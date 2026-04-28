Corsi tutele legali e case per la vita autonoma | così si prepara il futuro delle persone fragili

Nel 2021 è stata fondata una nuova organizzazione con l’obiettivo di supportare le persone fragili attraverso corsi, tutele legali e strutture per la vita autonoma. Questa iniziativa coinvolge un'impresa sociale, alcune famiglie e cinque aziende locali, con l’intento di creare un punto di riferimento nell’area della Romagna. La fondazione si propone di sviluppare servizi e progetti dedicati a favorire l’autonomia e il benessere delle persone con fragilità.