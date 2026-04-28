Corsi tutele legali e case per la vita autonoma | così si prepara il futuro delle persone fragili
Nel 2021 è stata fondata una nuova organizzazione con l’obiettivo di supportare le persone fragili attraverso corsi, tutele legali e strutture per la vita autonoma. Questa iniziativa coinvolge un'impresa sociale, alcune famiglie e cinque aziende locali, con l’intento di creare un punto di riferimento nell’area della Romagna. La fondazione si propone di sviluppare servizi e progetti dedicati a favorire l’autonomia e il benessere delle persone con fragilità.
Nata nell’autunno 2021 dall'iniziativa dell'impresa sociale CavaRei, di alcune famiglie e di cinque aziende forlivesi (Cosmogas, Dorelan, Estados Caffè, Gencom e Poderi dal Nespoli 1929), la Fondazione Caffè Salato Ets si pone un obiettivo ambizioso: diventare il punto di riferimento in Romagna.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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