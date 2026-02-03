Una vita al servizio delle persone fragili | addio a Caterina Rondelli ex dirigente Ausl e punto di riferimento nel sociale

Una vita dedicata alle persone fragili si è conclusa con la scomparsa di Caterina Rondelli. Ex dirigente dell’Ausl Romagna, era conosciuta come un punto di riferimento nel sociale. Ha lavorato come psicologa e psicoterapeuta fino al 2014, poi ha portato il suo impegno nel Lions Club Forlì Host, dove ha ricoperto ruoli di responsabilità anche negli ultimi anni. La sua perdita lascia un vuoto tra chi l’ha conosciuta e aiutata.

E' stata dirigente psicologa e psicoterapeuta all'Ausl Romagna fino al 2014. Poi è stata presidente del Lions Club Forlì Host nell'anno sociale 2020-2021, ricoprendo negli ultimi anni le cariche di presidente di Zona e presidente di Circoscrizione. Si è spenta all'età di 73 anni Caterina Rondelli.

