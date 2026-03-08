Via alla riqualificazione di case in via Mazza per persone e famiglie fragili

La giunta comunale di Verona ha approvato un progetto di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico per due immobili di proprietà comunale in via Nicola Mazza 52 e 54, a Veronetta. L’intervento riguarda la riqualificazione di case destinate a persone e famiglie fragili, con l’obiettivo di migliorare le condizioni abitative e di efficienza energetica. Le operazioni coinvolgono specificamente gli edifici situati in questa zona della città.

È stato approvato dalla giunta comunale di Verona il progetto di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà comunale in via Nicola Mazza 52 e 54, a Veronetta. L’intervento permetterà di realizzare un nuovo hub di co-housing destinato a persone e famiglie che attraversano situazioni di fragilità sociale. Il progetto rientra nella Strategia integrata di sviluppo urbano sostenibile (SISUS) dell’area urbana di Verona ed è finanziato nell’ambito del Programma regionale Veneto FESR 2021-2027. L’obiettivo è offrire soluzioni abitative innovative che affianchino alloggi privati a spazi condivisi e servizi di accompagnamento sociale, favorendo la solidarietà tra gli abitanti e percorsi di autonomia. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Andrea Nobili (Avs): «La Regione renda davvero accessibile l’amministrazione di sostegno e aiuti le famiglie delle persone fragili»Il capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra ha presentato sull'argomento una proposta di legge che, tra le tante cose, mira anche a riconoscere un...

Asti, Carnevale di Solidarietà: Festa alla Casa delle Donne e dei Bambini per famiglie fragili e doni UNICEF.Asti si è colorata di gioia e solidarietà domenica 15 febbraio, grazie alla festa di Carnevale organizzata alla Casa delle Donne e dei Bambini.

