Ieri sera, in via Reggiana, si è verificato un inseguimento che si è concluso a Capezzana. Un'auto senza assicurazione ha cercato di sfuggire a un controllo della polizia, dando origine a un inseguimento lungo diverse strade. La corsa si è protratta fino alla zona di Capezzana, dove l’auto è stata fermata dalle forze dell’ordine. Non sono stati segnalati feriti o incidenti durante l’evento.

? Cosa sapere Inseguimento tra via Reggiana e Capezzana ieri sera dopo il mancato controllo della polizia.. Il conducente ricercato ha abbandonato l'auto senza assicurazione per fuggire a piedi.. Un inseguimento tra via Reggiana e la rotonda di Capezzana si è concluso ieri, 27 aprile, con un conducente ricercato che ha abbandonato l’auto per darsi alla fuga a piedi dopo aver ignorato un controllo della polizia locale intorno alle 19:15. L’episodio ha interrotto la quiete del tardo pomeriggio quando una pattuglia di motociclisti della polizia locale, impegnata in un normale accertamento stradale, ha segnalato il mancato arresto di un veicolo in via Reggiana.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Corsa folle verso Capezzana: fugge in auto senza assicurazione

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