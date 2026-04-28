A quattro turni dalla conclusione della Serie A, la lotta per il quarto posto resta molto combattuta. Juventus, Como e Roma sono ancora in corsa per ottenere l’accesso alla prossima Champions League. La sfida tra queste tre squadre si intensifica nel finale di campionato, con ogni gara che potrebbe rivelarsi decisiva per gli obiettivi di classifica. La situazione rimane aperta e tutto può succedere nelle prossime settimane.

A quattro giornate dalla fine della Serie A, la corsa al quarto posto è più aperta che mai. Juventus, Como e Roma si giocano l’accesso alla prossima Champions League in un finale di stagione decisivo. Analisi del calendario e degli incroci che possono determinare chi chiuderà tra le prime quattro.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Corsa Champions, tutto aperto: Juve, Como e Roma per il quarto posto. Il calendario

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