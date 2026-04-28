Correre Puglia 2026 | bando a sostegno del podismo regionale Domande da oggi

A partire da oggi e fino al 30 settembre, è possibile presentare le domande per il bando “Correre Puglia 2026”, promosso dalla Regione Puglia. Lo stanziamento complessivo ammonta a 120mila euro e mira a sostenere le iniziative legate al podismo nella regione. La comunicazione è stata diffusa dalla Regione, che invita gli interessati a inviare le richieste entro la scadenza prevista.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Dalle ore 12 di oggi, martedì 28 aprile, fino alle 12 del prossimo 30 settembre è possibile presentare domanda per accedere ai contributi dell’avviso “Correre Puglia 2026”, con uno stanziamento di 120mila euro a sostegno del podismo regionale. La misura è dedicata a società e associazioni sportive dilettantistiche, alle federazioni sportive nazionali e paralimpiche presenti a livello regionale e alle associazioni di promozione sociale. L’intervento riguarda in particolare le gare svolte o programmate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026, con un contributo massimo di 2mila euro per le gare del calendario ufficiale 39^ Corripuglia 2026 e di mille euro per le altre del calendario FIDAL Puglia 2026.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - “Correre Puglia 2026”: bando a sostegno del podismo regionale Domande da oggi Notizie correlate Leggi anche: Fabbisogno abitativo in Campania: il bando unico regionale chiude con oltre quarantacinquemila domande Puglia: bando per microcredito a beneficio di persone in difficoltà economica Domande dal 21 aprile per un meseDi seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: È stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia un avviso pubblico destinato... Contenuti di approfondimento PODISMO REGIONALE Correre Puglia 2026: 120mila euro per il podismo regionale, al via le candidatureLa misura punta a sostenere la diffusione del podismo come strumento di promozione del territorio e dei corretti stili di vita ... statoquotidiano.it FIDAL Puglia, 120mila euro per Correre Puglia 2026La Regione Puglia approva l’avviso pubblico a sostegno delle manifestazioni podistiche del 2026: contributi fino a 2.000 euro per le gare del Corripu ... pianetalecce.it