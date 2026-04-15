Fabbisogno abitativo in Campania | il bando unico regionale chiude con oltre quarantacinquemila domande

Oggi alle 14:00 si è chiuso l’Avviso ERP 2026 in Campania, che riguardava l’inserimento nell’Anagrafe del fabbisogno abitativo. Sono state presentate complessivamente 45.000 domande, segnando un aumento significativo rispetto agli anni precedenti. La richiesta di alloggi per l’edilizia residenziale pubblica ha attirato l’attenzione di molti cittadini della regione. La procedura si è conclusa con il termine per la presentazione delle domande, dando avvio alle successive fasi di valutazione.

Boom di richieste per l'edilizia residenziale pubblica in Campania. Si è chiuso oggi alle ore 14:00 l'Avviso ERP 2026 per l'inserimento nell'Anagrafe del fabbisogno abitativo: le domande pervenute sono state 45.726, registrando un incremento superiore al 44% rispetto al precedente avviso del 2022.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Riqualificazione del patrimonio Erp per rispondere al fabbisogno abitativo, al via il percorso«Riassegnare rapidamente gli alloggi pubblici, attualmente sfitti perché bisognosi di interventi di ristrutturazione, a lavoratrici e lavoratori a... Sma Campania, il tormentato bando per nominare il direttore amministrativo della società regionaleCi sono voluti oltre tre mesi, due revoche di altrettante procedure e un bando riscritto da zero per arrivare, forse, alla selezione definitiva del... Contenuti di approfondimento Fondi europei, in Campania priorità a imprese e piano casaQuasi 600 milioni per la competitività e le imprese, 250 per le risorse idriche, 100 milioni di euro per l’emergenza casa e le politiche abitative e 50 milioni di euro ... ilmattino.it Avviso Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)04/03/2026 - La Regione Campania consente a tutti i soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica di presentare domanda per l'inserimento nell'Anagrafe del ... regione.campania.it