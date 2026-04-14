Puglia | bando per microcredito a beneficio di persone in difficoltà economica Domande dal 21 aprile per un mese

Da noinotizie.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Puglia ha pubblicato un avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale per finanziare progetti di microcredito sociale destinati a persone in difficoltà economica. Il bando, con una dotazione di 900 mila euro, sarà aperto a partire dal 21 aprile e resterà disponibile per un mese. Questa iniziativa mira a sostenere chi si trova in condizioni di disagio finanziario attraverso un sostegno economico diretto.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: È stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia un avviso pubblico destinato al finanziamento di progetti di microcredito sociale, con una dotazione finanziaria pari a 900mila euro. L’avviso ha l’obiettivo di promuovere progetti di microcredito, educazione finanziaria ed inclusione sociale attraverso l’erogazione di un finanziamento a tasso 0 (zero) e per un importo massimo di 10mila euro a favore di persone che si trovino in condizioni di temporanea difficoltà economica. Il bando è destinato a cittadini italiani, europei o in possesso di diritto di soggiorno, residenti nella Regione Puglia da almeno 12 mesi continuativi alla data di presentazione dell’istanza e con un’attestazione ISEE ordinario in corso di validità con un valore non superiore a 18.🔗 Leggi su Noinotizie.it

puglia bando per microcredito a beneficio di persone in difficolt224 economica domande dal 21 aprile per un mese
© Noinotizie.it - Puglia: bando per microcredito a beneficio di persone in difficoltà economica Domande dal 21 aprile per un mese

Leggi anche: Sicurezza, via al bando. Bonus contro i vandali . Domande dal 9 aprile

La Croce Rossa nel 2025 ha aiutato 800 persone in difficoltà economicaLa Spezia, 6 febbraio 2026 – Anziani soli, famiglie con figli a carico e persone che attraversano una fase di fragilità economica, anche solo...

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.