Puglia | bando per microcredito a beneficio di persone in difficoltà economica Domande dal 21 aprile per un mese

La Regione Puglia ha pubblicato un avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale per finanziare progetti di microcredito sociale destinati a persone in difficoltà economica. Il bando, con una dotazione di 900 mila euro, sarà aperto a partire dal 21 aprile e resterà disponibile per un mese. Questa iniziativa mira a sostenere chi si trova in condizioni di disagio finanziario attraverso un sostegno economico diretto.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: È stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia un avviso pubblico destinato al finanziamento di progetti di microcredito sociale, con una dotazione finanziaria pari a 900mila euro. L’avviso ha l’obiettivo di promuovere progetti di microcredito, educazione finanziaria ed inclusione sociale attraverso l’erogazione di un finanziamento a tasso 0 (zero) e per un importo massimo di 10mila euro a favore di persone che si trovino in condizioni di temporanea difficoltà economica. Il bando è destinato a cittadini italiani, europei o in possesso di diritto di soggiorno, residenti nella Regione Puglia da almeno 12 mesi continuativi alla data di presentazione dell’istanza e con un’attestazione ISEE ordinario in corso di validità con un valore non superiore a 18.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Puglia: bando per microcredito a beneficio di persone in difficoltà economica Domande dal 21 aprile per un mese Leggi anche: Sicurezza, via al bando. Bonus contro i vandali . Domande dal 9 aprile La Croce Rossa nel 2025 ha aiutato 800 persone in difficoltà economicaLa Spezia, 6 febbraio 2026 – Anziani soli, famiglie con figli a carico e persone che attraversano una fase di fragilità economica, anche solo...