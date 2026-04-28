Cormons il palcoscenico dei nuovi talenti | debutta BorGO Live

Il Teatro Comunale di Cormons ospiterà il 30 aprile le serate di BorGO Live, un progetto internazionale finanziato dai fondi europei NextGenerationEU e dal PNRR. L’evento segna il debutto di nuovi talenti nel panorama artistico locale, offrendo uno spazio dedicato alle esibizioni e alle performance emergenti. La manifestazione si inserisce in un calendario dedicato alla promozione culturale e allo sviluppo di iniziative legate alla musica e alle arti performative.

? Cosa sapere Il Teatro Comunale di Cormons ospita il 30 aprile le serate di BorGO Live.. Il progetto internazionale è finanziato dai fondi europei NextGenerationEU e dal PNRR.. Il Teatro Comunale di Cormons ospiterà giovedì 30 aprile alle ore 21 la prima delle due serate conclusive di BorGO Live Academy, il progetto di formazione avanzata che porterà a teatro i frutti di quattro mesi di ricerca artistica intensa. Dopo un percorso formativo durato quindici settimane, i giovani autori coinvolti nel programma promosso da ArtistiAssociati Centro di Produzione Teatrale mostreranno i risultati del loro lavoro multidisciplinare. Il progetto, che...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cormons, il palcoscenico dei nuovi talenti: debutta BorGO Live Notizie correlate Leggi anche: Borgo dei talenti. Scende in piazza l’ingegno Fieracavalli debutta all’Italian Champions Tour: nasce il team femminile dei giovani talentiA una settimana dalla presentazione ufficiale, avvenuta il 10 aprile all’Arezzo Equestrian Centre, continua a far parlare di sé il debutto del...