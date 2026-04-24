Borgo dei talenti Scende in piazza l’ingegno

Domenica pomeriggio, a partire dalle 14.30, Vitolini si trasforma nel “Borgo dei Talenti”. L’evento si svolge in piazza e vede la partecipazione di giovani e adulti impegnati in diverse attività legate all’ingegno e alla creatività. L’iniziativa mira a coinvolgere la comunità locale, offrendo uno spazio di confronto e di espressione per chi desidera mostrare le proprie capacità. La manifestazione si svolge all’aperto, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

VINCI L’ingegno scende in piazza. Domenica a partire dalle 14.30 Vitolini si trasforma nel “Borgo dei Talenti“. L’evento, organizzato dal locale Circolo Arci, in collaborazione con l’Aps VitolininCircolo, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Vinci, andrà ad animare Piazza del Popolo grazie alla presenza di artiste e artisti locali che esporranno dipinti, manufatti realizzati con la tecnica del restauro, sculture su legno, prodotti in ceramica, maglieria, uncinetto ma anche bigiotteria e accessori, opere fotografiche e disegni per tatuaggi. Ci saranno anche dei collezionisti con le loro collane di fumetti, cartoline postali e creazioni originali, oltre a un esperto di numismatica, un altro che mostrerà com’è nata l’energia elettrica e – addirittura – chi mostrerà il proprio estro scrivendo al contrario con entrambe le mani.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Borgo dei talenti. Scende in piazza l’ingegno Notizie correlate Milano, piazza Duomo scende in piazza: Salvini e i leader europeiIl prossimo sabato 18 aprile, la piazza Duomo di Milano diventerà il palcoscenico di una mobilitazione politica coordinata dal gruppo Patriots. #NonSuiNostriCorpi: la rete dei Cav del Foggiano scende in piazza contro il DDL BongiornoLa mobilitazione nasce in risposta al disegno di legge noto come ‘DDL Bongiorno’, che interviene sull’articolo 609 bis del Codice Penale introducendo... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Vitolini Borgo dei talenti; talento scende in piazza vitolini. Il talento scende in piazza con 'Il Borgo dei Talenti' a VitoliniDomenica prossima, 26 aprile, dalle ore 14:30, si terrà a Vitolini un grande evento organizzato dal Circolo Arci, in collaborazione con l’ Aps VitolininCircolo, con il patrocinio e la collaborazione d ... gonews.it