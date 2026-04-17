Fieracavalli debutta all’Italian Champions Tour | nasce il team femminile dei giovani talenti

A una settimana dalla presentazione avvenuta all’Arezzo Equestrian Centre, si è tenuto il debutto ufficiale del Fieracavalli Team nell’Italian Champions Tour 2026, nel circuito PRO. La presentazione ha coinvolto i giovani talenti femminili, dando il via a una nuova formazione dedicata alla competizione nazionale. La squadra si è presentata con un’anteprima degli obiettivi e delle aspettative per la stagione.

A una settimana dalla presentazione ufficiale, avvenuta il 10 aprile all’Arezzo Equestrian Centre, continua a far parlare di sé il debutto del Fieracavalli Team nell’ Italian Champions Tour 2026, nel circuito PRO (H. 115-130). Un ingresso che segna un passaggio importante per la storica manifestazione veronese, sempre più protagonista anche sul fronte sportivo. Un esordio strategico nel circuito PRO. La partecipazione al circuito dedicato ad amazzoni e cavalieri con brevetto di 1° e 2° grado rappresenta una scelta precisa: investire sui giovani e accompagnarli in contesti competitivi di alto livello. Con questa iniziativa, Fieracavalli rafforza il proprio ruolo non solo come evento fieristico di riferimento, ma come piattaforma attiva nello sviluppo del movimento equestre italiano.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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