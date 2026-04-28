Cormano rogo sul tetto durante i lavori | otto squadre al soccorso

Questa mattina a Cormano si è sviluppato un incendio sul tetto di una palazzina in via Puccini 11. L'edificio era vuoto perché era in corso un intervento di coibentazione. Sul posto sono intervenute otto squadre di vigili del fuoco per domare le fiamme. Non si sono verificati feriti durante le operazioni di spegnimento. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

? Cosa sapere Incendio al tetto di una palazzina in via Puccini 11 a Cormano stamattina.. L'edificio era vuoto per lavori di coibentazione e non si registrano feriti.. Otto squadre dei vigili del fuoco sono intervenute questa mattina a Cormano, in via Puccini 11, per domare un incendio che ha avvolto il tetto di una palazzina di tre piani intorno alle 10:30. Il rogo si è scatenato in un momento di particolare vulnerabilità dell’immobile, poiché la struttura era attualmente priva di residenti a causa di importanti lavori di ristrutturazione in corso. Le fiamme hanno preso origine proprio durante le operazioni di coibentazione della copertura, una fase tecnica che potrebbe aver generato la scintilla iniziale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cormano, rogo sul tetto durante i lavori: otto squadre al soccorso Notizie correlate Vobarno, 73enne muore durante lavori in casa: malore fatale sul tetto, intervento di soccorso vano.Vobarno, provincia di Brescia – Un drammatico incidente ha portato alla morte di Arturo Cianchi, 73 anni, nella sua abitazione in via Fontane, nella... Incendio nel Milanese, fiamme dal tetto durante la ristrutturazione: otto squadre dei vigili del fuoco al lavoroOre di apprensione questa mattina a Cormano, nel Milanese, per un incendio di vaste proporzioni che ha interessato il tetto di una palazzina. Aggiornamenti e dibattiti Cormano, incendio sul tetto di una palazzina in ristrutturazioneCormano, incendio tetto in una palazzina in ristrutturazione, intervento dei Vigili del fuoco. Emergenza nella mattinata di oggi, 28 aprile in via Giacomo ... ilnotiziario.net Incendio a Cormano, in fiamme il tetto di un palazzo in ristrutturazioneL’allarme è scattato intorno alle 10.30 in via Puccini, in un edificio di tre piani. Sul posto i mezzi dei vigili del fuoco ... msn.com