Vobarno 73enne muore durante lavori in casa | malore fatale sul tetto intervento di soccorso vano

Arturo Cianchi, 73 anni, è morto mentre sistemava i pannelli solari sul tetto di casa sua a Vobarno. Durante i lavori, ha accusato un malore improvviso e non è riuscito a salvarsi, nonostante l’intervento immediato dei soccorritori. I vigili del fuoco sono arrivati rapidamente, ma per lui non c’era più niente da fare.

Vobarno in lutto per Arturo Cianchi, 73 anni: un malore fatale sul tetto di casa. Vobarno, provincia di Brescia – Un drammatico incidente ha portato alla morte di Arturo Cianchi, 73 anni, nella sua abitazione in via Fontane, nella frazione Teglie. L'uomo è deceduto venerdì 13 febbraio 2026, in seguito a una caduta dal tetto mentre stava effettuando alcuni lavori domestici. Le cause sono probabilmente legate a un malore improvviso. Un volto noto della comunità. Arturo Cianchi era una figura conosciuta e rispettata a Vobarno. Ex dipendente della Falck, aveva dedicato gran parte della sua vita al lavoro, ma il suo impegno non si limitava alla sfera professionale.