Cori contro la polizia allo stadio la replica di Magni | Frammento di una situazione molto concitata

Durante una partita allo stadio, sono stati registrati cori di protesta rivolti alle forze dell’ordine, mentre il consigliere Magni si trovava tra i tifosi della curva. In seguito, il capogruppo di un partito ha commentato l’episodio, definendolo un malinteso visivo e spiegando che non si tratta di un gesto intenzionale. La vicenda ha suscitato polemiche e ha portato a ulteriori chiarimenti sui fatti accaduti.

Dopo la polemica sul video che vede il consigliere Magni allo stadio, tra i tifosi della curva, mentre vengono intonati cori offensivi nei confronti delle forze dell’ordine, arriva la replica del capogruppo di FdI, che attribuisce l'accaduto a un malinteso visivo. Magni rivendica la sua presenza.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Ti porterò per sempre nel mio cuor | Coro ultras Ternana Calcio | Curva Nord Ternana Notizie correlate Le emozioni allo stadio. I cori contro i divieti il boato per il gol e la suspense finaleÈ finita con un pizzico di amarezza e l’ansia crescente per un Ascoli che si fa sempre più sotto. Capogruppo di FdI a Catania inneggia contro la polizia allo stadio, lui nega: “Non ho partecipato al coro”In un video diffuso in rete il capogruppo di FdI a Catania, Giovanni Magni, appare insieme ad alcuni tifosi che inneggiano cori offensivi contro la... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Catania, il caso Magni dopo il video in Curva Nord: opposizioni chiedono le dimissioni, lui nega i cori. Cori allo stadio contro la polizia, Magni (FdI) si difende: Video parziale, non ho mai inteso offendere le Forze dell’OrdineNelle ultime ore, la politica catanese è stata scossa da un video circolato sui social che ritrae un gruppo di tifosi del Catania intenti a intonare cori offensivi e oltraggiosi nei confronti delle Fo ... ilsicilia.it Il capogruppo FdI e il coro allo stadio (contro la polizia): dalla Sicilia un'altra spina nel fianco a MeloniIl video diffuso da La Sicilia scatena un ciclone politico a Palazzo degli Elefanti. La smentita di Magni non ha placato le opposizioni che chiedono una presa di posizione di Trantino. lasicilia.it