Capogruppo di FdI a Catania inneggia contro la polizia allo stadio lui nega | Non ho partecipato al coro

Durante una partita di calcio a Catania, un video mostra il capogruppo di un partito politico locale insieme ad alcuni tifosi mentre intonano cori offensivi contro la polizia. Successivamente, lo stesso esponente ha negato di aver partecipato al coro, affermando di non aver preso parte al cantante. La diffusione del filmato ha generato reazioni tra gli spettatori e le forze dell’ordine, che stanno valutando le eventuali conseguenze.

In un video diffuso in rete il capogruppo di FdI a Catania, Giovanni Magni, appare insieme ad alcuni tifosi che inneggiano cori offensivi contro la polizia durante una partita di calcio. I consiglieri di Pd e M5s chiedono le dimissioni, mentre lui nega: "Non ho pronunciato quelle parole".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Il boicottaggio dei tifosi del Monchengladbach contro il Lipsia: “Niente birra o wurstel allo stadio”Per la partita di Bundesliga tra RB Lispia e Borussia Monchengladbach, i tifosi ospiti hanno preparato una strana forma di protesta: divieto assoluto... Il poliziotto Cinturrino: “Ho sparato d’istinto”. I legali della famiglia della vittima: “Nessun rammarico da lui”I legali di Cinturrino, l'assistente capo di Polizia in carcere per aver ucciso un 28enne a Rogoredo il 26 gennaio scorso, e i legali della famiglia... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Evangelisti (FdI): La Regione intervenga per colmare le carenze organiche di ER.GO; Migranti e accordo Italia-Albania, Meloni esulta dopo il parere della Corte Ue: il post; Corsi di inglese alle primarie, la proposta di Truzzu (FdI): Le competenze linguistiche faranno crescere i nostri bambini; Gianluca Grancini in pole per il ruolo di capogruppo di FdI a Palazzo dei Priori. Capogruppo di FdI a Catania inneggia contro la polizia allo stadio, lui nega: Non ho partecipato al coroIn un video diffuso in rete il capogruppo di FdI a Catania, Giovanni Magni, appare insieme ad alcuni tifosi che inneggiano cori offensivi contro la polizia ... fanpage.it Il capogruppo FdI di Catania canta cori contro le forze dell'ordine allo stadioGiovanni Magni, attuale capogruppo di Fratelli d’Italia al consiglio comunale di Catania viene ripreso allo stadio mentre canta cori contro le forze dell’ordine. Una scena raccapricciante che dovrebb ... repubblica.it In un video diffuso in rete il capogruppo di FdI a Catania, Giovanni Magni, appare insieme ad alcuni tifosi che inneggiano cori offensivi contro la polizia durante una partita di calcio. I consiglieri di Pd e M5s chiedono le dimissioni, mentre lui nega: “Non ho pron - facebook.com facebook