Le emozioni allo stadio I cori contro i divieti il boato per il gol e la suspense finale

Al Comunale di Ascoli si sono radunati 5742 tifosi per il derby, tra cori contro i divieti, boati al gol e suspense finale. La partita si è conclusa con un risultato che ha lasciato un senso di amarezza tra i presenti, mentre l’ansia cresceva per le sorti della squadra di casa. La giornata ha mostrato un mix intenso di emozioni e passione in un pomeriggio di grande coinvolgimento.

È finita con un pizzico di amarezza e l’ansia crescente per un Ascoli che si fa sempre più sotto. Il pomeriggio del derby non regala ai 5742 aretini presenti al Comunale quella gioia che avrebbe avvicinato la serie B. Riavvolgendo il nastro della domenica, Arezzo-Perugia non è mai una partita uguale alle altre e anche l’incrocio numero 66 della storia non ha fatto eccezione. La vecchia rivalità, mai sopita, ha fatto capolino anche stavolta, alimentata dal primato in classifica degli amaranto. Che si respirasse un’atmosfera elettrica lo si intuiva già diverse ore prima del fischio d’inizio. La posta in palio, soprattutto, per il Cavallino era troppo alta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le emozioni allo stadio. I cori contro i divieti il boato per il gol e la suspense finale Articoli correlati Olimpiade, la festa e l'emozione: l'inno alla pace. Fischi per Vance, Pausini in playback | Mattarella sul tram, boato allo stadio | FotoSergio arriva in tram alle otto di sera, con il loden nero come si usa da queste parti. Carrarese-Mantova 0-0, poche emozioni allo stadio dei MarmiCarrara, 27 dicembre 2025 – Non si è sbloccato lo zero a zero di partenza allo stadio dei Marmi al termine di un match equilibrato ed avaro di... Contenuti e approfondimenti su Le emozioni allo stadio I cori contro i... Temi più discussi: Di padre in figlio: celebra la tua passione bianconera per la Festa del Papà!; Piccoli tifosi crescono accanto alla curva: nasce Generazione Monza; Dal gelo al boato: il Napoli ribalta il Lecce in una serata di emozioni forti; Ecco la Generazione Monza: allo stadio un settore dedicato ai più giovani. Sky Business: Milan - Stella Rossa al Bar con un'esperienza Immersiva come allo StadioCON SKY BUSINESS L’ESPERIENZA DEL GRANDE CALCIO AL BAR COME ALLO STADIO In occasione del match Milan-Stella Rossa di UEFA Champions League, ... digital-news.it Union Brescia-Lecco, la sfida live con Diretta StadioIl big match della 28° giornata del Girone A di Serie C tra Union Brescia e Lecco vivilo con Diretta Stadio. Le rondinelle chiamate a blindare il secondo posto ... elivebrescia.tv A Piacenza la domenica della spada regala emozioni, assalti intensi e verdetti importanti ai Campionati Italiani a squadre Nelle prove maschili festeggiano Marchesa Torino, Piccolo Teatro Milano, Accademia Comini Padova e Cus Cassino, mentre tra le - facebook.com facebook Dietro ogni conflitto: bisogni, emozioni e relazioni tra amore e lavoro - News x.com