Imperfect Women - Le mie amiche del cuore è una serie thriller psicologica disponibile su Apple TV, con protagoniste Elisabeth Moss, Kerry Washington e Kate Mara. La trama segue le vicende di un gruppo di donne che si ritrovano coinvolte in segreti e misteri, mentre si svelano dettagli sulla loro vita personale. La serie presenta un cast di rilievo e si concentra su dinamiche complesse tra le protagoniste.

Elisabeth Moss, Kerry Washington, Kate Mara sono le protagoniste di Imperfect Women - Le mie amiche del cuore, serie thriller psicologica in streaming su Apple TV. Imperfect Women, donne imperfette nella traduzione letterale italiana. Sono le protagoniste della nuova serie disponibile su Apple TV che ruota attorno a tre protagoniste portate in scena da altrettante grandi attrici: Elisabeth Moss, Kerry Washington e Kate Mara. Ed è una serie che aspettavamo con grande curiosità, dopo la presentazione a Santa Monica, perché aveva tutte le carte in regola per rappresentare un intrigante appuntamento settimanale condito da misteri e segreti, tradimenti e sotterfugi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Imperfect Women, recensione: segreti, misteri e un gran cast per una serie corale

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