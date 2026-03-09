Owen Cooper è sempre più lanciato dopo Adolescence

Owen Cooper continua a conquistare attenzione nel mondo dello spettacolo dopo il successo di Adolescence. Sono sempre più numerosi i commentatori e il pubblico che seguono con interesse la sua carriera e i progetti futuri. La sua presenza nelle prime posizioni delle classifiche e le sue apparizioni pubbliche sono aumentate, consolidandosi come una figura di rilievo nel panorama attuale.

Owen Cooper è un fenomeno ineguagliabile. Non mi interessa sapere quanto sia stato sostanzioso il tuo aumento, se sei stato inserito nella lista dei 30 under 30 di Forbes, o sei finalmente riuscito a comprare casa. Magari hai avuto un anno fantastico, ma non potrà mai essere grandioso come quello vissuto da Owen Cooper negli ultimi 12 mesi. Nel 2025 nessun altro ha raggiunto le sue vette. Con il primo ruolo televisivo accreditato, l'attore sedicenne di Liverpool ha rappresentato un fattore fondamentale per il successo di Adolescence, che ha dominato lo spirito del tempo. Nella miniserie Netflix gli era stato affidato il compito poco... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Emmy 2025, Owen Cooper premiato per Adolescence è il più giovane vincitore di sempre: Quando ho iniziato a recitare, non avrei mai pensato a tutto questoQualche sorpresa e molte conferme questa notte alla cerimonia di premiazione degli Emmy Awards 2025, considerati gli Oscar della televisione, che si è tenuta al Peacock Theater di Los Angeles. ilfattoquotidiano.it

Owen Cooper: chi è il giovane prodigio protagonista della serie Netflix AdolescenceOwen Cooper è un giovane attore britannico, noto per il suo debutto nella miniserie Adolescence di Netflix. Grazie alla sua performance, ha ottenuto il ruolo di Heathcliff in Cumbres Borrascosas, ... iodonna.it

A 16 anni è il più giovane di sempre a scendere in campo al Soccer Aid: con lui Rooney, Hiddleston e Robbie Williams per la sfida del ventennale Leggi l'articolo #OwenCooper - facebook.com facebook

Ecco tutti i vincitori agli #ActorAwards nella categoria “Televisione”: Miglior attore in una miniserie o film tv Owen Cooper (Adolescence) Miglior attrice in una miniserie o film tv Michelle Williams (Dying for Sex) Miglior attore in una serie drama Noah Wyle (The x.com