Da mesi in Brasile si discute sulla possibilità che l’allenatore convochi o meno Neymar per le prossime partite della nazionale. Recentemente, l’allenatore ha chiarito che non ci sono in programma chiamate in questa fase, lasciando spazio a interpretazioni e discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. La scelta di non includere il giocatore nel gruppo ha suscitato reazioni diverse nel paese, dove il suo nome rimane al centro di molte conversazioni.

Neymar o non Neymar? Questo è il dilemma: in Brasile, da mesi, non si parla di altro. Da quando è diventato ct della Seleçao, Carlo Ancelotti non ha mai inserito 'O Ney nella sua lista dei convocati, ma di recente ha aperto alla possibilità di vederlo al Mondiale, come desiderano moltissimi fan del Santos e del 34enne. Nelle ultime ore è diventato virale sui social il filmato girato da due ragazzi brasiliani, che hanno chiesto un selfie Ancelotti e poi, con la videocamera ancora attiva, gli hanno chiesto. "un favore: puoi convocare Neymar al Mondiale?". Carletto ha risposto senza pensarci un attimo e il popolo brasiliano si è scatenato sui social: molti condividono la sua scelta, altri no.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Convocherai Neymar?": Ancelotti scioglie ogni dubbio, ma il Brasile si divide!

Notizie correlate

Leggi anche: Brasile, oggi le convocazioni di Ancelotti: Neymar divide ancora il dibattito. L’ex PSG ci sarà?

Neymar divide il Brasile: la torcida lo vuole al Mondiale, Ancelotti fa i conti con un reparto offensivo sterileCalciomercato Milan, Pavlovic cardine dei rossoneri del futuro: c’è un retroscena decisivo, Allegri pone il veto e un top club… Mercato Inter,...