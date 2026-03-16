Oggi il Brasile annuncia le convocazioni di Ancelotti per le prossime partite. Tra i nomi spicca Neymar, il quale continua a dividere opinioni tra tifosi e addetti ai lavori. La presenza o assenza dell’attaccante dell’ex PSG resta uno degli argomenti più discussi nel mondo del calcio brasiliano. La lista ufficiale sarà comunicata nelle prossime ore.

Mercato Napoli, Di Gennaro svela: «Mi aspetto questi colpi per l’anno prossimo». A chi si è riferito Boga ha stregato la Juventus: nessun dubbio sul riscatto! Da separato in casa al Nizza a trascinatore dei bianconeri, dentro al suo magic moment Lecce, Sticchi Damiani: «Campionato difficile, ma abbiamo chance importanti di salvarci. Sui 118 anni di storia del club.» Infortunio Buksa, c’è lesione! L’esito degli esami strumentali: il comunicato dell’Udinese Parma, Pellegrino il dominatore dell’aria: i colpi di testa dell’argentino sono l’arma in più! Il dato impressionante Mercato Napoli, Di Gennaro svela: «Mi aspetto questi colpi per l’anno prossimo». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Brasile, oggi le convocazioni di Ancelotti: Neymar divide ancora il dibattito. L’ex PSG ci sarà?

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