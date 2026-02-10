Sondaggi politici chi crolla e chi sorride | i numeri sono clamorosi

I sondaggi politici non lasciano spazio a dubbi: Fratelli d’Italia mantiene il primato, ma il suo consenso cala leggermente. Partito Democratico e Movimento 5 Stelle registrano un calo più marcato, scendendo sotto le aspettative. La corsa alle preferenze si fa più incerta, e i numeri rivelano un panorama politico in movimento, con sorprese e conferme.

Fratelli d'Italia resta in testa ma arretra. Scendono anche Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. È quanto emerge dall'ultimo sondaggio SWG per il Tg La7, diffuso oggi, 9 febbraio, che fotografa un quadro con variazioni significative e l'esordio di Futuro Nazionale, la formazione legata a Roberto Vannacci. Sondaggi politici SWG per Tg La7: Fratelli d'Italia primo ma in calo. Il partito guidato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni si conferma al primo posto, ma registra una flessione dell'1,2% rispetto alla rilevazione della settimana precedente, attestandosi al 30,1%. Il dato conferma la leadership del partito, pur evidenziando una riduzione dei consensi nel confronto settimanale.

