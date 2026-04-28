Controllo rifiuti svela un giro di prostituzione | arrestato il boss

Durante un controllo sui rifiuti nelle zone di Boscoreale e Boscotrecase, le forze dell'ordine hanno scoperto che un uomo di 51 anni gestiva un giro di prostituzione. L'indagine ha portato all'arresto del sospettato, ritenuto responsabile di aver coordinato le attività illecite. La scoperta segue un’attività di verifica ambientale che ha portato alla luce le connessioni tra la gestione dei rifiuti e le attività criminali.

? Cosa sapere Controllo rifiuti a Boscoreale e Boscotrecase svela gestione prostituzione da parte di un cinquantunenne.. Indagato agli arresti domiciliari per incassi settimanali tra 400 e 600 euro.. A Boscoreale e Boscotrecase, un controllo per sversamenti illegali di rifiuti ha scoperchiato un sistema di favoreggiamento della prostituzione gestito da un uomo di 59 anni, ora agli arresti domiciliari. Tutto è iniziato con un controllo della Polizia locale. Gli agenti, intervenuti dopo che erano stati notati dei rifiuti abbandonati fuori dagli orari consentiti, hanno bussato alla porta di un’abitazione per accertare la gestione delle immondizie.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Controllo rifiuti svela un giro di prostituzione: arrestato il boss Notizie correlate Vogliono multarlo per smaltimento illecito di rifiuti, scoprono vasto giro di prostituzioneDopo aver visto gettare rifiuti fuori orario e constato alcuni sversamenti illeciti di immondizia, la municipale ha bussato alla sua porta. Torre Annunziata, scoperto giro di prostituzione: arrestato 59enne, sequestrati immobili nell’hinterlandUn controllo nato per tutt’altro motivo ha portato alla scoperta di un giro di prostituzione tra Torre Annunziata, Boscoreale e Boscotrecase. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Comportamenti in aeroporto, cosa dà fastidio agli italiani: il sondaggio; Catania, pedinamento dei Carabinieri svela un deposito di droga: arrestato 43enne con oltre 29 chili di stupefacenti; Elena Beltramo lancia il libro che svela come liberarsi dai condizionamenti mentali e vivere senza compromessi. Scaricano rifiuti in strada, incastrati dalle telecamereCumuli di rifiuti lasciati accanto ai cassonetti, in pieno giorno, per ore. È quanto accertato dalla Polizia Locale di Brescia in via Emilio Rizzi, dove un epi ... elivebrescia.tv Si fingeva un addetto ai rifiuti per rubare alla piattaformaI furbetti dei rifiuti. E furti alla piattaforma ecologica scoperti dalla polizia locale. L’altro pomeriggio gli uomini di via ... ilgiorno.it Officina abusiva e rifiuti senza tracciabilità: sequestro dei Carabinieri Controllo ispettivo... - facebook.com facebook