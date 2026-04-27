Vogliono multarlo per smaltimento illecito di rifiuti scoprono vasto giro di prostituzione

Gli agenti della polizia locale hanno avviato un'indagine dopo aver scoperto uno smaltimento illecito di rifiuti e aver notato alcuni sversamenti non autorizzati. Durante i controlli, sono emerse anche attività di prostituzione in alcune aree della città. La municipale ha notificato sanzioni a chi è stato trovato responsabile di aver abbandonato i rifiuti in modo irregolare. La vicenda riguarda un presunto giro di attività illecite che coinvolge entrambe le situazioni.

Dopo aver visto gettare rifiuti fuori orario e constato alcuni sversamenti illeciti di immondizia, la municipale ha bussato alla sua porta. Gli agenti della Polizia locale non avrebbero mai immaginato di trovarsi in una “casa a luci rosse” con dentro diversi clienti. È scattata quindi la.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Giugliano, smaltimento illecito di rifiuti: domiciliari per due indagatiRifiuti pericolosi abbandonati a Giugliano: due ai domiciliari dopo le indagini della Procura di Napoli Nord La Procura della Repubblica di Napoli... Leggi anche: San Marco Evangelista, sequestrata azienda per smaltimento illecito di rifiuti speciali e lavoro irregolare.