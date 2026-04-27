Torre Annunziata scoperto giro di prostituzione | arrestato 59enne sequestrati immobili nell’hinterland

Durante un controllo di routine, le forze dell'ordine hanno individuato un giro di prostituzione che coinvolge le zone di Torre Annunziata, Boscoreale e Boscotrecase. Un uomo di 59 anni è stato arrestato nell’ambito dell’operazione e sono stati sequestrati alcuni immobili nell’hinterland. L’indagine è partita da un'ispezione per motivi diversi, ma ha portato alla scoperta dell’attività illecita.

Un controllo nato per tutt’altro motivo ha portato alla scoperta di un giro di prostituzione tra Torre Annunziata, Boscoreale e Boscotrecase. Le verifiche erano iniziate dopo un presunto sversamento illecito di rifiuti, che aveva determinato il sequestro di un’abitazione a Torre Annunziata. Durante l’intervento, la Polizia Municipale ha rinvenuto all’interno dell’immobile diverse prostitute. Da quel momento sono scattate ulteriori indagini che hanno fatto emergere una vasta attività di favoreggiamento della prostituzione. Su disposizione del gip di Torre Annunziata, nella mattinata di oggi, lunedì 27 aprile, Carabinieri e Guardia di Finanza hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di un 59enne.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Torre Annunziata, scoperto giro di prostituzione: arrestato 59enne, sequestrati immobili nell’hinterland Notizie correlate Leggi anche: Velletri: scoperto giro di prostituzione, 2 arresti Stamperia clandestina di euro falsi a Torre Annunziata: sequestrati 2,8 milioni, un arrestoMaxi operazione della Guardia di Finanza di Napoli a Torre Annunziata, dove è stata scoperta e sequestrata una stamperia clandestina di banconote... Contenuti e approfondimenti Torre Annunziata, giro di case a luci rosse: al gestore 600 euro a settimana per ogni prostitutaDa un controllo per uno sversamento di rifiuti è stato scoperto un giro di prostituzione a Torre Annunziata (Napoli); ai domiciliari 59enne, sequestrate ... fanpage.it Presunto giro di prostituzione tra Torre Annunziata e Boscoreale: arrestato 59enne, sequestrati 2 immobiliNella mattinata di oggi, a Torre Annunziata, i militari dei Carabinieri e della Guardia di Finanza della sezione di polizia giudiziaria della Procura della ... cronachedellacampania.it