Lavoratori in nero in un' azienda agricola e irregolarità sulla sicurezza | sanzioni per 17mila euro

I carabinieri e gli ispettori del lavoro hanno scoperto un’azienda agricola di Latina con lavoratori in nero e problemi di sicurezza. Durante un’operazione di controllo, hanno trovato irregolarità che hanno portato a sanzioni per circa 17mila euro. La verifica si inserisce nella lotta contro il caporalato e le condizioni di sfruttamento in agricoltura.

L'attività di prevenzione e contrasto del caporalato ha portato i carabinieri della compagnia di Latina e del nucleo ispettorato del lavoro a effettuare una nuova ispezione in un'azienda agricola della provincia di Latina. Questa volta il controllo ha riguardato un'impresa di coltivazione.

