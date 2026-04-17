Due laboratori sono stati scoperti a San Cristoforo durante un’operazione della polizia. Un uomo di 38 anni, di origine lettone, è stato arrestato a Catania mentre si trovava al volante della propria auto, dalla quale sono stati sequestrati sette chili di marijuana. L’indagine ha portato anche al ritrovamento di documenti falsi e di attrezzature per la produzione di sostanze stupefacenti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Scoperto con 7 chili di marijuana in auto. Un uomo di 38 anni, di origine lettone, è stato arrestato dalla polizia a Catania con accuse gravi: produzione e detenzione di droga, oltre al possesso e utilizzo di documenti falsi. L’intervento è scattato nel quartiere San Cristoforo, dove gli agenti della squadra mobile hanno notato il sospettato riporre un pacco voluminoso in un’auto guidata da una giovane donna. Insospettiti dal comportamento, i poliziotti hanno deciso di controllare il contenuto. All’interno dello scatolone sono stati trovati sei sacchetti sottovuoto contenenti circa 7 chilogrammi di marijuana. Due laboratori: droga e sostanze pericolose.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Droga e documenti falsi: scoperti due laboratori a San Cristoforo, arrestato 38enne

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