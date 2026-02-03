Furti di energia a San Cristoforo | controlli straordinari e tre denunce

La polizia ha avviato controlli intensi nel quartiere San Cristoforo per fermare i furti di energia. Durante un’operazione interforze, sono state identificate diverse irregolarità e tre persone sono state denunciate. Le forze dell’ordine hanno eseguito verifiche a tappeto nelle abitazioni e nelle attività commerciali, trovando situazioni di illeciti che danneggiano la rete elettrica e aumentano i costi per tutti. La lotta ai furti di energia continua, con controlli più frequenti e sanzioni più severe.

Operazione interforze nel quartiere. Controlli a tappeto nel quartiere San Cristoforo per contrastare il fenomeno del furto di energia elettrica. L'operazione è stata coordinata dalla polizia, con l'impiego degli agenti della squadra volanti della questura di Catania, supportati dal Reparto prevenzione crimine "Sicilia Orientale", dalla sezione "Annona" della polizia locale e dal personale tecnico della società di distribuzione elettrica. L'intervento si è concentrato su diverse attività commerciali situate in via Vittorio Emanuele, via Garibaldi, viale delle Medaglie d'Oro e via Ittar.

