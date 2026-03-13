Controlli nei quartieri San Berillo e San Cristoforo | sanzionati cinque esercizi commerciali

Nella giornata di oggi, la questura di Catania ha coordinato un'operazione di controllo nei quartieri San Berillo e San Cristoforo, coinvolgendo anche la polizia locale. Durante i controlli, sono stati sanzionati cinque esercizi commerciali per violazioni delle norme vigenti. L’intervento ha visto la partecipazione di entrambe le forze di polizia per verificare il rispetto delle normative in zona.

Le verifiche, inoltre, hanno portato all'identificazione di 104 persone, delle quali 29 già note alle forze dell'ordine, e alla verifica di 34 veicoli. La questura di Catania ha coordinato un'attività di controllo del territorio nei quartieri San Berillo e San Cristoforo, condotta congiuntamente dalla polizia locale di Catania. All'operazione hanno partecipato i poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza centrale, del reparto prevenzione crimine "Sicilia Orientale" e della squadra cinofili dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico. Il dispositivo ha previsto un pattugliamento dinamico dei due quartieri e l'istituzione di posti di controllo in diversi punti strategici, con verifiche estese anche alle attività commerciali. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

