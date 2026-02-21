Zona Pub | controlli della Polizia locale accertate dieci violazioni per occupazione del suolo pubblico

La Polizia locale ha scoperto dieci violazioni legate all’occupazione abusiva del suolo pubblico nella zona Pub. Gli agenti hanno riscontrato tavoli, sedie e arredi vari posizionati senza autorizzazione, causando disagi alla viabilità. Durante i controlli, sono emerse anche altre irregolarità nelle attività commerciali. Le verifiche proseguono per garantire il rispetto delle norme e ripristinare la sicurezza nella zona.

Oltre dieci violazioni accertate per occupazione abusiva della sede stradale con tavoli, sedie ed arredi vari, oltre a diffuse altre irregolarità. Sono quelle registrate dalla Polizia locale di Latina nel corso di un controllo straordinario serale nella zona pub del capoluogo pontino, effettuato nell’ambito delle attività di contrasto agli illeciti di natura commerciale. Gli esiti dei controlli, che hanno evidenziato uno stato diffuso di irregolarità rispetto al numero complessivo delle attività commerciali interessate dalla verifica, saranno trasmessi, unitamente ai processi verbali di accertamento, al Suap e all'Ente riscossore delle imposte per l'occupazione. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

