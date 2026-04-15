Controlli antidroga della guardia di finanza intercettato un pacco con dieci chili di hashish

Durante controlli antidroga nella provincia di Catania, le forze di polizia hanno intercettato un pacco contenente dieci chili di hashish. A Palagonia, sono stati effettuati due interventi che hanno portato all’arresto di due persone accusate di detenzione di sostanze stupefacenti. Un terzo uomo è stato invece indagato per possesso abusivo di un’arma da fuoco semiautomatica con munizioni.

I finanzieri del comando provinciale di Catania hanno eseguito due interventi a Palagonia che si sono conclusi con l’arresto di due persone per detenzione di sostanze stupefacenti e di un terzo indagato per possesso abusivo di arma da fuoco semiautomatica con munizioni. In una prima operazione.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Maggiore della finanza si finge corriere e consegna pacco con 11 chili di hashish: arrestato 28enneL'uomo, dopo essersi accorto che l'addetto alle spedizioni era un "infiltrato", ha provato a fuggire: le fiamme gialle hanno trovato in casa altra... Esibizione dei cani antidroga della Guardia di Finanza alla Dante AlighieriContinua il percorso nelle scuole della provincia di Caserta con l’Associazione Nazionale Magistrati sottosezione di Santa Maria Capua Vetere,...