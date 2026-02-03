Iren aumenta i controlli contro gli abbandoni di rifiuti in città

Da ilpiacenza.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Iren ha intensificato i controlli contro gli abbandoni di rifiuti a Piacenza. Le squadre dell’azienda sono state potenziate con più pattuglie e controlli sul campo, per cercare di ridurre i rifiuti lasciati in giro per la città. L’obiettivo è rendere più pulito il decoro urbano e migliorare il servizio di raccolta. Ora, si puniscono più severamente chi lascia immondizia senza rispettare le regole. Le autorità sperano che questi sforzi possano portare a una Piacenza più ordinata e più rispettosa dell

Migliorare il decoro urbano e accompagnare la città verso un servizio di raccolta dei rifiuti sempre più efficace e condiviso: è con questo obiettivo che Iren Ambiente ha ulteriormente rafforzato, nelle ultime settimane, le attività operative e di presidio del territorio a Piacenza, con.🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

Approfondimenti su Iren Ambiente

Rifiuti, fototrappole e controlli: oltre 600 abbandoni, 230 sanzioni contro l’inciviltà

L’Amministrazione comunale di Ostuni intensifica le misure contro l’abbandono illecito dei rifiuti.

Raccolta rifiuti, la sinistra: «Aumenta i margini economici di Iren sulla spalle dei piacentini»

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Iren Ambiente

Argomenti discussi: Nuova raccolta rifiuti, M5S: Abbiamo scoperto chi sono gli incivili che improvvisamente li abbandonano.

iren aumenta i controlliIren fa quadrato attorno a Dal Fabbro: Su Hera nessun conflitto di interessiIl presidente della multiutility Luca Dal Fabbro è direttore di Xenon Fidec, fondo che ha ceduto il gruppo Sostelia alla rivale bolognese ... ilsecoloxix.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.