Iren aumenta i controlli contro gli abbandoni di rifiuti in città

Iren ha intensificato i controlli contro gli abbandoni di rifiuti a Piacenza. Le squadre dell’azienda sono state potenziate con più pattuglie e controlli sul campo, per cercare di ridurre i rifiuti lasciati in giro per la città. L’obiettivo è rendere più pulito il decoro urbano e migliorare il servizio di raccolta. Ora, si puniscono più severamente chi lascia immondizia senza rispettare le regole. Le autorità sperano che questi sforzi possano portare a una Piacenza più ordinata e più rispettosa dell

Migliorare il decoro urbano e accompagnare la città verso un servizio di raccolta dei rifiuti sempre più efficace e condiviso: è con questo obiettivo che Iren Ambiente ha ulteriormente rafforzato, nelle ultime settimane, le attività operative e di presidio del territorio a Piacenza, con.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Approfondimenti su Iren Ambiente Rifiuti, fototrappole e controlli: oltre 600 abbandoni, 230 sanzioni contro l’inciviltà L’Amministrazione comunale di Ostuni intensifica le misure contro l’abbandono illecito dei rifiuti. Raccolta rifiuti, la sinistra: «Aumenta i margini economici di Iren sulla spalle dei piacentini» La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Iren Ambiente Argomenti discussi: Nuova raccolta rifiuti, M5S: Abbiamo scoperto chi sono gli incivili che improvvisamente li abbandonano. Iren fa quadrato attorno a Dal Fabbro: Su Hera nessun conflitto di interessiIl presidente della multiutility Luca Dal Fabbro è direttore di Xenon Fidec, fondo che ha ceduto il gruppo Sostelia alla rivale bolognese ... ilsecoloxix.it Rischiano di rimanere senza impiego, perché IREN non ha garantito il flusso di lavoro inserito in appalto. Succede ad Asti, alla RTI - un call center che lavora per il colosso energetico IREN - che ha comunicato l'esubero della metà dei suoi dipendenti, assunti - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.