Continuità dei docenti di sostegno | chi ottiene la priorità nelle supplenze del 2026 27 Pillole di Question Time

Durante il question time del 2 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, Andrea Giallanza ha posto il problema della continuità dei docenti di sostegno. Sonia Cannas, esperta del settore, ha spiegato come verranno gestite le priorità nelle supplenze per l’anno scolastico 202627. La discussione si è concentrata sulle modalità per garantire la continuità degli insegnanti di sostegno e chi avrà la precedenza nel ricevere le supplenze.

Nel question time del 2 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Giallanza e con ospite Sonia Cannas, docente esperta, è stata chiarita una questione organizzativa legata alla gestione dei posti di sostegno. Il focus ha riguardato il momento in cui opera la continuità dei docenti di sostegno rispetto alle immissioni dalla prima fascia GPS sostegno.

