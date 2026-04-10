Riconferma sullo stesso posto sostegno anche nel 2026 27 non vale per i docenti di ruolo in assegnazione provvisoria

Per l'anno scolastico 202627, è stata confermata la possibilità di mantenere lo stesso posto di sostegno, anche se questa disposizione non riguarda i docenti di ruolo assegnati in via provvisoria. La procedura per la riconferma sarà avviata entro il 31 maggio, e le famiglie potranno richiedere che l’insegnante di sostegno assegnato nell’anno precedente continui anche nel successivo.

Riconferma su posto sostegno per l'a.s. 202627. La procedura sarà avviata entro il 31 maggio, con la richiesta delle famiglie di potersi avvalere anche per il successivo anno scolastico della presentazione dell'insegnante di sostegno del 202526. L'articolo Riconferma sullo stesso posto sostegno anche nel 202627, non vale per i docenti di ruolo in assegnazione provvisoria. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Assegnazione provvisoria docenti: vantaggio immediato il ricongiungimento, ma si azzera il punteggio di continuità anche per la graduatoria internaNel question time del 17 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con ospite Paolo Pizzo della UIL Scuola RUA sono state... Differenza di calcolo del punteggio tra mobilità e assegnazione provvisoria docentiNel question time del 12 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con ospite Simone Craparo della Gilda degli Insegnanti, si è... Argomenti più discussi: Igor Volley, la prima conferma è Tatiana Tolok; Arriva la conferma dei vicini attraverso il videocitofono: Il proprietario è solo lui ma abbiamo visto anche lei; StMicroelectronics conferma il piano industriale di Catania: Passare dalle parole ai fatti; iPhone Fold non subirà ritardi: Mark Gurman smentisce tutto e conferma il lancio per settembre. Il ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato le liste per il rinnovo degli organi sociali di Enel, Enav, Eni e Leonardo. All'Enel il Mef indica per la riconferma Flavio Cattaneo per il ruolo di ad e Paolo Scaroni per la presidenza. Per l'Eni il ministero x.com ANDREA SOLERTE PUNTA ALLA RICONFERMA NEL 2026 Dopo un buon 2025, il pilota Siracusano Andrea Solerte è pronto a ripartire con gli impegni sportivi per la stagione 2026, con un programma ambizioso che lo vedrà impegnato principalmente nel C - facebook.com facebook