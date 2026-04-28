L’Istat ha comunicato che il processo di validazione dei Conti di finanza pubblica, elaborati dall’ente, si svolge secondo le modalità e le tempistiche stabilite dai regolamenti europei. La risposta arriva in risposta alle richieste del governo, sottolineando il ruolo indipendente dell’istituto e la volontà di coordinare i dati nel rispetto delle norme comunitarie. La procedura si svolge quindi in conformità con le direttive dell’Unione europea.

Roma, 28 aprile 2026 - Il processo di validazione dei Conti di finanza pubblica prodotti dall'Istat da parte delle istituzioni comunitarie "segue modalità e tempistiche dettate dai regolamenti europei". In particolare, la verifica dei Conti di finanza pubblica viene effettuata con cadenza semestrale (entro il 1° aprile e il 1° ottobre di ogni anno) "sotto il coordinamento tecnico di Eurostat. In questo contesto, l'Istat, pur mantenendo un ruolo autonomo e indipendente come responsabile ultimo della qualità dei dati prodotti, svolge anche una funzione di coordinamento e di sintesi tra le diverse istituzioni nazionali coinvolte, a vario titolo, nella produzione dei dati di finanza pubblica (come la Banca d'Italia e il Ministero dell'Economia e delle Finanze - MEF), assicurando la coerenza tra le varie fonti informative nazionali".🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Conti pubblici, la risposta dell’Istat al governo: ruolo indipendente, coordiniamo dati seguendo regole Ue

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