Il Napoli affronta il Lecce nella ventinovesima giornata di Serie A, con il risultato di 0-0. In campo, l’allenatore ripresenta Anguissa tra i titolari, affiancato da Gilmour in mediana. La partita si svolge allo stadio della città, con entrambe le squadre che cercano punti importanti in classifica. La sfida è seguita in diretta dagli spettatori presenti e dagli appassionati davanti agli schermi.

Il Napoli torna in campo per il match di Serie A contro il Lecce, valevole per la ventinovesima giornata di campionato. Start della partita alle ore 18 di oggi al Maradona. Conte ritrova Anguissa titolare per la prima volta da Novembre, sarà lui ad affiancare Gilmour in mediana. Elmas invece avanza e supporta insieme ad Alisson il solito Hojlund, causa l’infortunio di Vergara. Nel terzetto difensivo si rivede anche Olivera dopo tempo, davanti a Meret confermato dopo Verona. In panchina sempre presenti De Bruyne e Lukaku pronti a far rifiatare gli altri e a caccia di minuti preziosi in vista del mondiale in arrivo. Il Lecce dal canto suo, arriva in un ottimo momento di forma con tre vittorie nelle ultime cinque, che sono valse l’uscita dalla zona retrocessione dopo tempo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli-Lecce 0-0, Conte ritrova Anguissa titolare vicino a Gilmour in mediana (LIVE)

Articoli correlati

Napoli-Torino, probabili formazioni e TV: Gilmour titolare, Conte ritrova Anguissa e De BruyneLa rincorsa Champions passa dal Maradona: in una serata segnata dall'emergenza in mediana, Conte affida le chiavi della squadra allo scozzese e...

Leggi anche: l Napoli ritrova il suo leader: Anguissa titolare col Lecce dopo 117 giorni. Statistiche e cifre del rinnovo

Contenuti e approfondimenti su Napoli Lecce 0 0 Conte ritrova Anguissa...

Temi più discussi: Pronostico Napoli-Lecce quote analisi 29 giornata Serie A; Napoli-Lecce, in palio punti importanti; Pronostico Napoli-Lecce | Serie A 2025/26; Napoli – Lecce: ? la 20esima volta in casa degli azzurri: solo due vittorie per i salentini.

DIRETTA | Napoli Lecce (risultato 0-0) video streaming tv: Meret tra i pali! (Serie A, oggi 14 marzo 2026)Serie A, Diretta Napoli Lecce, streaming video tv: gli uomini di Antonio Conte cercano il terzo successo consecutivo dopo Verona e Torino (14 marzo 2026) ... ilsussidiario.net

Napoli-Lecce: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Napoli-Lecce di Sabato 14 marzo 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A ... calciomagazine.net

Napoli-Lecce, le formazioni ufficiali: Conte conferma Højlund dal 1’ Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Lecce, anticipo della 28ª giornata di Serie A. Gli azzurri arrivano alla sfida in un buon momento di forma dopo le due vittorie consecutive contro Verona e T - facebook.com facebook

Napoli-Lecce, le formazioni ufficiali: Conte punta su Meret, Di Francesco con Stulic x.com