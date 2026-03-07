Durante la conferenza stampa dopo la partita, Antonio Conte ha aggiornato sui giocatori infortunati, spiegando lo stato di Vergara e indicando quando potrebbero tornare in campo McTominay, Di Lorenzo e Neres. Ha fornito dettagli sui tempi di recupero e sulle condizioni attuali dei calciatori, senza aggiungere commenti personali. L’allenatore ha anche risposto alle domande dei giornalisti sulla situazione della rosa.

Nel corso della conferenza stampa post partita, Antonio Conte ha fatto il punto sugli infortunati, rivelando alcuni particolari molto interessanti. Il tecnico del Napoli ha parlato delle possibili tempistiche per rivedere Di Lorenzo e Neres a disposizione: “Dopo la sosta per le nazionali ci sarà probabilmente il recupero di Giovanni Di Lorenzo. Per Neres, invece, dobbiamo aspettare fino aprile a causa dell'operazione alla caviglia”. Sullo scozzese l'allenatore azzurro si era espresso anche ai microfoni di Dazn: “Adesso speriamo di recuperare quanto prima anche Scott, che la prossima settimana potrebbe tornare ad allenarsi con noi”. Da valutare, invece, le condizioni di Vergara, uscito tra il primo e il secondo tempo per un problema al piede: “Ha sentito pungere sotto al piede, quindi non saprei. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Conte perde anche Neres, ma tira un sospiro di sollievo: trauma distorsivo alla caviglia. Come sta e quando tornaC’era ansia e preoccupazione in casa Napoli dopo l’infortunio di David Neres nel match contro la Lazio.

Leggi anche: Rinnovo Vlahovic, la punta ha un accordo con il Milan? Romano fa il punto della situazione sull’attaccante serbo. Quando la decisione sul suo futuro

Tutti gli aggiornamenti su Come sta Vergara e quando tornano....

Temi più discussi: Come sta Vergara e quando tornano McTominay, Di Lorenzo e Neres: Conte fa il punto della situazione; Napoli, infortunio e fasciatura per Vergara: cos'è successo con il Torino; Conte: Quando possono tornare McTominay, Di Lorenzo e Neres! Come sta Vergara, su KDB, Anguissa, Alisson…; Vergara e la Nazionale: Io ci credo. Ecco cosa mi ha detto Gattuso.

Calvario Napoli, nuova tegola per Conte: si ferma Vergara, Anguissa subito in campo dopo quasi 4 mesiGli Azzurri perdono un altro giocatore per infortunio. Al termine della prima frazione di gioco nella gara contro i granata di D'Aversa è Vergara ad aver alzato bandiera bianca ... sport.virgilio.it

Napoli, infortunio e fasciatura per Vergara: cos'è successo con il Torino(Adnkronos) - Infortunio per Antonio Vergara. Oggi, venerdì 6 marzo, l'esterno del Napoli è uscito dolorante al termine del primo tempo della sfida del Maradona contro il Torino, valida per la 28esima ... msn.com

Il Napoli perde Vergara, costretto al cambio nel secondo tempo contro il Torino. Ennesimo infortunio per la squadra di Conte. - facebook.com facebook

#Anguissa torna in campo dopo 117 giorni dall'ultima volta. Ma il #Napoli è in ansia per #Vergara... x.com