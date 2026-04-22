L’allenatore del Napoli sta valutando alcune modifiche alla formazione in vista della partita contro la Cremonese. Si parla di possibili variazioni di alcuni giocatori titolari per la sfida di campionato. La decisione definitiva dovrebbe essere comunicata nelle prossime ore, dopo le ultime valutazioni in allenamento. La squadra si prepara quindi a entrare in campo con alcune novità rispetto alle ultime uscite.

Il Napoli va verso la sfida con la Cremonese con l’idea di cambiare qualcosa in modo concreto. Dopo le ultime prestazioni poco brillanti, Antonio Conte sta studiando un nuovo assetto per ridare energia alla squadra e correggere alcuni equilibri. Le indicazioni arrivano dal Corriere dello Sport. La prima novità può arrivare dalla difesa. Il ritorno di Amir Rrahmani è una delle ipotesi più forti sul tavolo e potrebbe portare a un cambio immediato nel reparto arretrato. Il quotidiano scrive infatti: “Anche Conte è pronto a mettere le mani nella formazione per dare una scossa: pronti un po’ di cambi, dal rientro di Rrahmani per uno tra Beukema e Buongiorno”.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Conte pensa a nuovi cambi per Napoli-Cremonese

Conte CAM Cremonese-Napoli

Notizie correlate

Napoli fuori dalla Coppa: decisivi i cambi di ConteLa chiave della sconfitta, secondo Il Mattino, non va cercata soltanto nella lotteria dei rigori ma in ciò che è accaduto prima.

Napoli-Lecce: tre cambi per Conte, la scelta su LobotkaIl Napoli si prepara ad affrontare il Lecce nella ventinovesima giornata di Serie A, sabato 14 marzo alle 18.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Verso Napoli-Cremonese, Conte pensa a tre cambi rispetto alla Lazio: c’è Alisson – CdS; Conte cambia marcia: il tecnico prova a dare una scossa al Napoli; Missione Champions: l'unità anticrisi; Conte cult: un anno si vince e il successivo ci si sfanc....

Conte pensa a nuovi cambi per Napoli-CremoneseIl Napoli va verso la sfida con la Cremonese con l’idea di cambiare qualcosa in modo concreto. Dopo le ultime prestazioni poco brillanti, Antonio Conte sta studiando un nuovo assetto per ridare ... forzazzurri.net

Napoli, buone notizie verso la Cremonese: Conte ritrova Rrahmani per l’anticipo della 34aIn casa Napoli arrivano ottime notizie, dove Amir Rrahmani, già convocato nel match contro la Lazio, potrebbe tornare dal 1' contro la Cremonese. gonfialarete.com

“PULLMAN DAVANTI ALLA PORTA COL NAPOLI RAPPRESENTA LA NORMALITÀ” Il DS della Cremonese, Giacchetta, non si è nascosto fin troppo dietro al possibile atteggiamento della formazione grigiorossa nel match di venerdì “Quando si affrontan - facebook.com facebook

Ds Cremonese: “La rosa del Napoli è più forte di quella dell’Inter. Il campionato italiano…” x.com