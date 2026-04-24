Napoli-Cremonese 0-0 Conte conferma De Bruyne e rilancia Alisson dal primo LIVE

Nel match di Serie A al stadio di Napoli, la squadra di casa affronta la Cremonese nella trentaquattresima giornata. La formazione partenopea ha scelto di confermare De Bruyne tra i titolari e di schierare Alisson dall'inizio, come annunciato dall’allenatore. La partita segue le recenti battute d’arresto contro Lazio e Parma, e rappresenta un’occasione per i padroni di casa di tornare alla vittoria.

Il Napoli affronta la Cremonese al Maradona per la trentaquattresima giornata di Serie A. Gli azzurri devono ripartire dopo la sconfitta contro la Lazio e il pareggio al Tardini contro il Parma. Conte per ritrovare i tre punti si affida ad Alisson e De Bruyne sulla trequarti dietro Hojlund come punte, ritorna anche Rrahmani dal primo minuto dopo l’infortunio. Nel frattempo al Maradona arriva la Cremonese a caccia disperata di punti in lotta per la zona salvezza. In queste ultime giornata c’è ancora in palio il posto per la prossima Champions League con Milan e Juventus molto agguerrite mentre Roma e Como inseguono nelle retrovie. Napoli che apre le danze di questa giornata e potrà evitare la pressione dei risultati delle altre.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Napoli-Cremonese 0-0, Conte conferma De Bruyne e rilancia Alisson dal primo (LIVE) Notizie correlate Napoli-Torino 0-0, Conte lancia Gilmour dal primo minuto e si rivede anche De Bruyne (LIVE)Il Napoli affronta il Torino per la ventottesima giornata di Serie A, match di venerdì sera al Maradona. Leggi anche: Cagliari-Napoli, probabili formazioni: la mossa di Conte, De Bruyne torna titolare dal 25 ottobre. Fuori Alisson Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Napoli-Cremonese: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Napoli-Cremonese: probabili formazioni e statistiche; Napoli-Cremonese: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Pronostico Napoli-Cremonese quote 34ª giornata Serie A. Napoli-Cremonese 0-0, Conte conferma De Bruyne e rilancia Alisson dal primo (LIVE)Il Napoli di Conte affronta la Cremonese al Maradona nel match di venerdì sera. Tornano titolari dal primo minuto Alisson e Rrahmani ... ilnapolista.it Napoli-Cremonese, risultato in diretta della partita di Serie A: le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 20:45La diretta live di Napoli-Cremonese di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Formazioni UFFICIALI Napoli-Cremonese: le scelte di Conte e Giampaolo - facebook.com facebook VIDEO NM - Napoli-Cremonese, ecco i tifosi all’esterno dello Stadio Maradona x.com