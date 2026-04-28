Il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli resta incerto e tutto si deciderà entro i prossimi trenta giorni. Secondo quanto riportato da alcune fonti, né l’allenatore né il presidente della società hanno ancora preso una decisione definitiva, anche se entrambi sono coinvolti in un periodo di riflessione. La situazione rimane aperta e potrebbe evolversi nelle prossime settimane.

? In Sintesi Il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli è improvvisamente in bilico. Secondo le indiscrezioni de Il Mattino, non è solo il tecnico a riflettere sul da farsi, ma anche il presidente Aurelio De Laurentiis nutre forti dubbi sul varo del “Conte-ter” (il terzo anno di gestione). Manca la totale sintonia su visione e programmazione, incrinata ulteriormente da alcune recenti dichiarazioni del patron dagli Stati Uniti. Attualmente, l’allenatore salentino mantiene un profilo evasivo, concentrando tutte le energie sulla sfida contro il Como di Cesc Fabregas per blindare aritmeticamente la qualificazione in Champions League e il secondo posto davanti a Milan e Juventus.🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Conte-De Laurentiis, il doppio dubbio: nessuno dei due ha ancora deciso. Tutto si gioca in 30 giorni

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