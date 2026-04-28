Conte annulla tutti gli appuntamenti | Devo sottopormi a un intervento

Il politico ha annunciato l’annullamento di tutti gli appuntamenti in programma, spiegando di dover affrontare un intervento chirurgico. In precedenza, aveva comunicato di avere diversi incontri previsti in varie città italiane, con l’intenzione di incontrare persone e condividere idee. La decisione di sospendere gli impegni arriva senza ulteriori dettagli sulle tempistiche o sulla natura dell’intervento.

ROMA – “Avevo in programma tanti appuntamenti in tutta Italia nei prossimi giorni, ben felice di incontrarvi e di poter scambiare con voi tante idee. Mi dispiace molto ma purtroppo dovrò annullare gli incontri più imminenti perché devo sottopormi a un intervento chirurgico”. È quanto scrive sulla sua pagina Facebook il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte. “Per qualche giorno non potremo aggiornarci, ma vi assicuro che non vedo l’ora di riprendere al più presto le attività, con rinnovata passione. Intanto prosegue senza sosta il lavoro che stiamo portando avanti per scrivere insieme il programma per cambiare il Paese e preparare i “100 spazi aperti per la democrazia” di maggio, in cui ognuno potrà dare il proprio contributo.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Conte annulla tutti gli appuntamenti: “Devo sottopormi a un intervento” Notizie correlate Conte annulla gli appuntamenti, 'devo sottopormi a un intervento chirurgico'"Avevo in programma tanti appuntamenti in tutta Italia nei prossimi giorni, ben felice di incontrarvi e di poter scambiare con voi tante idee. Giuseppe Conte annulla tutti gli appuntamenti: «Mi devo operare». L’annuncio del leader M5s sui socialAgenda azzerata per Giuseppe Conte che ha annullato gli appuntamenti per i prossimi giorni in attesa di nuove disposizioni dei medici. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: M5s, intervento chirurgico per Conte: annulla tutti gli impegni; Giuseppe Conte annulla tutti gli appuntamenti: Mi devo operare. L'annuncio del leader M5s sui social; Conte annulla gli appuntamenti: Devo sottopormi a un intervento chirurgico; Giuseppe Conte annulla tutti gli impegni: Devo sottopormi a un intervento chirurgico. La politica si stringe attorno al leader del M5s. Giuseppe Conte annulla tutti gli impegni: Devo sottopormi a un intervento chirurgico. La politica si stringe attorno al leader del M5sIl messaggio di pronta guarigione di Meloni: I miei migliori auguri per una rapida e piena ripresa ... affaritaliani.it Giuseppe Conte annulla tutti gli appuntamenti! Cosa succede: la notizia ufficialeL'attuale scenario politico italiano si trova a vivere un momento di improvviso rallentamento a causa di una notizia che ha colpito i vertici del Movimento 5 ... thesocialpost.it Giuseppe Conte annulla tutti gli appuntamenti! Cosa succede: la notizia ufficiale - facebook.com facebook Giuseppe Conte annulla tutti gli appuntamenti: «Mi devo operare». L'annuncio del leader M5s sui social x.com